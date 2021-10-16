В Новосибирске девушка погибла в страшной аварии с каршеринговым автомобилем

Авария унесла жизнь девушки. Фото: ГИБДД Новосибирской области.

Поздно вечером в субботу, 16 октября, серьезная авария произошла в Советском районе: там 20 летний водитель на каршеринговом автомобиле VW Polo протаранил легковушку.

- VW Polo ехал по улице Приморской в сторону улицы Динамовцев, - рассказали в ГИБДД Новосибирской области. - У дома №26 по улице машина столкнулась с автомобилем Honda, который двигался в попутном направлении.

Удар был такой силы, что погибла девушка - пассажирка: ее личность устранавливается.

- Водитель автомобиля VW Polo был доставлен в больницу. На месте ДТП работает полиция, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - пояснили в ведомстве.

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