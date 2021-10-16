В Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных

Первым хозяев нашел котенок Нафаня. Фото: vk.com/den_hvosta

В субботу, 16 октября, в Новосибирске прошла выставка-раздача животных «День хвоста»: проводили ее в торговом центре «Лазурный». Организаторы сообщили отличные новости: во время выставки удалось найти новые дома для шести котов.

- Первым хозяев нашел котенок Нафаня, также забрали котенка Завулона, кошек Шерри и Тардис, котов Райчу и Тардиса, - рассказали организаторы.

Но это еще не все: благодаря неравнодушным сибирякм удалось собрать 6548 рублей: они пойдут на помощь бездомным животным.

- Кроме того, котам передали корма, наполнитель, чистящие средства, пеленки, тряпочки и еще много полезных вещей,- объяснили организаторы.

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