В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 11 пациентов

Врачии делают все возможное, чтобы побороть болезнь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Плохие новости сообщил оперативный штаб Новосибирской области: за сутки в регионе от коронавируса умерли 11 человек.

- Врачи не смогли спасти четырех мужчин в возрасте 51 года, 69 лет, 71 года, 79 лет и семь женщин в возрасте 47 лет, 71 года, 73 лет, 74 лет, 75 лет, 76 лет, 84 лет, - пояснили в рперативном штабе региона. - С начала пандемии в Новосибирской области умерли 3185 человек.

Сейчас врачи борются за жизнь 268 пациентов, которые сейчас находятся в реанимации: 43 человека не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 66547 человек, в том числе 5989 детей. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 241 человека.

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