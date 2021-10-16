Новосибирск ждет потепление до плюс 12 градусов на следующей неделе

Погода в Новосибирске будет отличной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хорошая новость для новосибирцев: на следующей неделе нас ждут теплые осенние дни. Об этом сообщили в новосибирском гидрометцентре.

- И в воскресенье, 17 октября, и в понедельник, 18 октября, днем воздух будет прогреваться до плюс 7 - плюс 9 градусов, - рассказали в новосибирском гидрометцентре. - Ночью похолодает до минус 2 градусов. Никаких осадков не ожидается.

По данным портала «Яндекс», во вторник будет плюс 10 градусов, а в среду и четверг и вовсе столбик термометра покажет плюс 12 градусов. И опять же - никаких дождей.

А вот с пятницы немного похолодает: 22 и 23 октября будет плюс 9 градусов, а в воскресенье столбик термоментра опустится до плюс 8 градусов и пойдет дождь.

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