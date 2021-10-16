В Новосибирске проходит общегородской субботник

Горожане наводят порядое в парках и скверах. Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 16 октября, новосибирцам повезло с погодой: с самого утра потеплело светило солнце, и горожане вышли на субботник. Позвал сибиряков навести порядок в разных уголках города мэр Анатолий Локоть.

Сибиряки взялись за грабли с 9.00, и уже успели сделать немало. К примеру, ветеранская организация Плющихинского жилмассива и ученики школы №202 убрали сквер «Московский». А до 15.00 волонтеры будут наводить порядок на берегу реки Ельцовка-1 в Заельцовксом районе Новосибирска.

Уважаемые читатели, а вы участвовали в субботнике? Пишите свои ответы в комментариях.

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