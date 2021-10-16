В Новосибирске поймали насильника, надругавшегося над 21-летней девушкой

Полиция задержала насильника.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Полицейские задержали насильника 21-летнего девушки, надругавшегося над ней на улице в Кировском районе.
- Сообщение об изнасиловании сибирячки поступило в полицию 14 октября, - рассказали в Следственном управлении СК РФ Новосибирской области.
Вскоре полицейским удалось задержать насильника: им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина.
- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование), - пояснили в ведомстве.
В ближайшее время суд изберет для насильника меру пресечения.
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