В Новосибирске санаторий Минобороны оштрафовали на 70 тысяч рублей

Суд оштрафовал санаторий. Фото: Влад КОМЯКОВ

Суд поставил точку в деле о нарушениях в новосибирском санатории «Ельцовка» (он является филиалом Федерального государственного бюджетному учреждению «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации). Напомним, у Роспотребнадзора было сразу несколько нареканий к учреждению:

- Стоматологическая помощь оказывалась на установке Sirona, регистрационное удостоверение у которой не действует, - сообщается на сайте Арбитражного суда Новосибирской области. - Кроме того, использовался УЗИ-аппарат Mindray без маркировки на русском языке: на данное медицинское изделие не были представлены документы качества.

Кроме того, несколько сотрудников занимали свои должности, хотя у них не было необходимого по закону опыта работы или образования.

За эти нарушения Абитражный суд Новосибирской области оштрафовал новоисбирский санаторий «Ельцовка» на 70 тысяч рублей.

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