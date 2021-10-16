В Новосибирске погиб водитель иномарки, врезавшейся в столб

Авария унесла жизнь 32-летнего сибиряка. Фото: ГИБДД Новосибирской области.
Около полуночи в пятницу, 15 октября, серьезная авария произошла на улице Большевистской в Новосибирске: там иномарка врезалась в столб.
- В 23.50 32-летний водитель на Toyota Vitz ехал со стороны Речного вокзала на улицу Выборную, - пояснили в ГИБДД Новосибирской области. - У дома №32 на улице Большевистской он врезался в столб.
Удар был такой силы, что спасти водителя, увы, не удалось: от полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.
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