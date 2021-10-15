В Новосибирске мать сбитого насмерть ребенка потребовала с водителя 10 миллионов рублей

Мужчина сбил мальчика на велосипеде в июне этого года. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

В Новосибирске мать 12-летнего мальчика, который в июне 2021 года погиб под колесами автомобиля, потребовала компенсацию морального вреда в 10 миллионов рублей.

— 7 июня Железнодорожный районный суд Новосибирска избрал водителю меру пресечения — заключение под стражу до 2 октября. Впоследствии срок продлили до 26 октября. По данному уголовному делу потерпевшей заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму 10 000 000 рублей, — сообщают пресс-служба Октябрьского районного суда.

Напомним, трагедия случилась 5 июня. Мужчина за рулем BMW X6 ехал на красный сигнал светофора и сбил на улице Никитина 12-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок погиб на месте. Водитель с места преступления скрылся, но вскоре был задержан.

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