Сибирячка спасла брошенного котенка с необычным пупком

Студентка не смогла пройти мимо брошенного кота. Фото: предоставлены героем публикации.
Студентка Алина спасла брошенного котенка, которого бросили на улице из-за врожденной грыжи. Девушка рассказала КП-Новосибирск, как нашла животное.
— Вечером, 28 сентября, я пошла в магазин и услышала жалобное мяуканье. Подошла и увидела, что у него что-то не так с пупком. Я даже не поняла, что это, забрала кота домой, — рассказала КП-Новосибирск Алина.
Ветеринары объяснили: у котенка была врожденная грыжа. Чтобы избавиться от нее, нужно было заплатить за операцию восемь тысяч рублей. Но денег у Алины не было: студентка живет с бабушкой, лишних средств нет. Но в одной из ветклиник пошли на уступки и сделали большую скидку. Найденыша прооперировали.
— Котенка я назвала Сема. После операции он чувствует себя прекрасно, но пока плохо ходит. Врачи говорят, что со временем он восстановится, и все будет хорошо, — радуется новая хозяйка Семы.
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