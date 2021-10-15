Сибирячка спасла брошенного котенка с необычным пупком

Студентка не смогла пройти мимо брошенного кота. Фото: предоставлены героем публикации.

Студентка Алина спасла брошенного котенка, которого бросили на улице из-за врожденной грыжи. Девушка рассказала КП-Новосибирск, как нашла животное.

— Вечером, 28 сентября, я пошла в магазин и услышала жалобное мяуканье. Подошла и увидела, что у него что-то не так с пупком. Я даже не поняла, что это, забрала кота домой, — рассказала КП-Новосибирск Алина.

Ветеринары объяснили: у котенка была врожденная грыжа. Чтобы избавиться от нее, нужно было заплатить за операцию восемь тысяч рублей. Но денег у Алины не было: студентка живет с бабушкой, лишних средств нет. Но в одной из ветклиник пошли на уступки и сделали большую скидку. Найденыша прооперировали.

— Котенка я назвала Сема. После операции он чувствует себя прекрасно, но пока плохо ходит. Врачи говорят, что со временем он восстановится, и все будет хорошо, — радуется новая хозяйка Семы.

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