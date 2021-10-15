Под Новосибирском 12-летнего мальчика нашли мертвым у школы

Ребенок умер от отравления
Фото: Иван ПРОХОРОВ
Жители Татарска нашли труп 12-летнего мальчика возле школьной кочегарки. Трагедия произошла днем 15 октября.
— Возле школьной кочегарки был обнаружен труп ребенка. По предварительным данным, мальчик погиб от отравления.
Сейчас следователи проверяют информацию, что школьник был токсикоманом. Известно, что он воспитывался в многодетной семье.
— Его семья на учете не состояла, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Следователи проводят проверку по факту смерти ребенка.
Напомним, 30 июня подобная трагедия произошла в селе Красноглинное Новосибирского района: 14-летнего подростка нашли мертвым у газовой котельной на улице Мира.
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