В Новосибирской области закупят вакцину от ковида для иностранцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Новосибирской области может выделить деньги Минздраву на закупку вакцины против коронавируса для иностранных граждан, которые трудятся в регионе. Об этом сообщил «Сибкрай.ru» со ссылкой на письмо консультанта отдела развития транспорта и инфраструктуры Минтранса области Ольги Беркульской.

В письме уточняется, что после получения денег Минздрав Новосибирской области закупит вакцину и распределит ее по медицинским учреждениям региона.

Сама Беркульская эту информацию не подтвердила, сославшись на то, что не уполномочена давать комментарии по таким вопросам.

Напомним, в Новосибирской области с 8 ноября официально начнет действовать система QR-кодов, которая создаст ряд ограничений для непривитых жителей. В настоящее время поставить прививку могут только граждане РФ, вакцинировать иностранцев нет возможности. Вероятно, в связи с этим и было принято решение о закупках вакцины для мигрантов.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирской области началась обязательная вакцинация, которая касается отдельных категорий граждан. В настоящее время запас вакцины в регионе превышает 400 тысяч доз.

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