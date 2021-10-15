На ОБЬГЭС в загоревшемся доме чудом не погиб мужчина. Фото: "Навигатор".

Крупный пожар случился в поселке Плановый на улице Барьерной. Там загорелся частный дом. В огне едва не погиб мужчина. Подробности рассказал портал «Навигатор».

— Огонь вспыхнул в одной из половин дома. Там произошло короткое замыкание в электрощитке. В этот момент рядом никого не было. Сосед, живущий во второй половине дома, почувствовал запах гари с крыши. Взял ведро с водой и залез на чердак. Увидел дым и вылил воду на источник задымления. Тут же все заискрило, дым повалил с новой силой. Мужчина с трудом смог спустить вниз и вызвать пожарных, — пишет издание со ссылкой на ГО и ЧС по Советскому району.

Огонь потушили пожарные. Пламя существенно повредило строение — теперь та часть дома, которая загорелась, для проживания непригодна. Там обгорели стены, пол, крыша, а также сгорели личные вещи.

В ГО и ЧС Советского района призвали сибиряков следить за состояние проводки, чтобы избежать подобных ЧП.

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