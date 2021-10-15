Новый региональный сосудистый центр усилит кардиослужбу Новосибирской области. Фото: Правительство НСО.

Новый региональный сосудистый центр в Академгородке стал важным звеном кардиологической службы региона и повысил доступность современной медицинской помощи для жителей Новосибирска, Бердска, Искитимского, Черепановского, Маслянинского и Сузунского районов. Центр открыт в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на базе ЦКБ. За два первых дня работы уже проведены три операции.

Работу учреждения здравоохранения проконтролировали Губернатор Андрей Травников и генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федерального округов Сергей Бойцов.

По словам губернатора Андрея Травникова, медики, работающие в новом центре, высоко оценивают его оснащение.

— Делали для себя, поэтому получилось сделать все, что задумано. Дополнительное время, которое потребовалось на ремонтные работы, позволило медикам закупить все оборудование, необходимое для немедленного запуска этого сосудистого центра. С открытием нового РСЦ появляются дополнительные возможности для оказания экстренной помощи жителем не только Академгородка, но и Бердска, Искитима, районов южного направления. Это позволит перераспределить потоки между центром имени Мешалкина, где мы открывали сосудистый центр полтора года назад, и новым объектом, — сказал губернатор.

Как добавили в правительстве, задача по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — одна из ключевых в сфере здравоохранения Новосибирской области. Поэтому Правительство региона держит на особом контроле создание сети РСЦ и первичных сосудистых центров.

Оснащение, которое есть в РСЦ, позволяет не только моментально диагностировать сердечно-сосудистое событие, но и максимально оперативно провести хирургическую коррекцию для восстановления кровоснабжения в сосудах сердца и головы. Это очень важно при возникновении острой сосудистой катастрофы. Тем самым это сохранит жизни и здоровье сотням жителей области из Новосибирска, Бердска, районов всего южного направления.

В РСЦ также предусмотрено отделение реабилитации с тренажерами с биологической обратной связью для разработки моторики мелких и крупных суставов, вертикализации пациентов, восстановления функции ходьбы. Наряду с реабилитационным тренажерным оборудованием будут использоваться и специальные физиотерапевтические методы снижения болевых синдромов, тонуса мышц, лимфодренаж, аппаратный и ручной массаж, лечебная физкультура. Все палаты снабжены индивидуальными консолями с освещением, кнопкой вызова персонала и кислородной розеткой.

В правительстве напомнили, сейчас в Новосибирской области действуют 12 первичных сосудистых отделений и региональные сосудистые центры — на базе Новосибирской областной больницы (PСЦ №2) и Городской больницы №1 (PCЦ №1). Также центры работают на базе Дорожной клинической больницы и НМИЦ имени академика Мешалкина.

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