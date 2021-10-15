Новосибирец сжег автомобиль свояка за отказ жены пустить его домой

Подозреваемому грозит до 5 лет обязательных работ
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске судят 43-летнего мужчину за месть бывшей жене. Подробности рассказали в прокуратуре Дзержинского района.
— В апреле 2021 года мужчина поссорился с женой, та выгнала его из дома. Через две недели к сибирячке приехали гости — сестра-свояченица и ее муж-свояк, остались ночевать. Им начал звонить подозреваемый, угрожать расправой, — сообщила старший помощник прокурора Дзержинского района Лариса Эпова.
После полуночи у свояка сработала сигнализация от подержанной «Тойоты-Калдина». Они подошли к окну и увидели, как бывший муж бросил в сторону авто бутылку с бензином, и машина вспыхнула.
Сумма ущерба составила более 109 тысяч рублей. Обвиняемому грозит до пяти лет принудительных работ либо лишение свободы.
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