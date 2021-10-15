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Общество15 октября 2021 13:53

Минтранс Новосибирской области заставил подрядчиков переделать 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна

Это произошло после проверок
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Минтранс Новосибирской области заставил подрядчиков переделать 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Минтранс Новосибирской области заставил подрядчиков переделать 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области подрядчики за счет собственных средств переделали 3 километра дорог. Это произошло после проверок министерства транспорта и дорожного хозяйства. Так, одна из них прошла в регионе в четверг, 14 октября. Как уточнили в правительстве, начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Миллер проверил качество отремонтированной трассы «129 км а/д «Р-255» — Тогучин — Карпысак».

— Предварительно на этой дороге провели лабораторный контроль качества и диагностику, измерили все геометрические параметры. Объект полностью соответствует требованиям проектно-сметной документации, — рассказал Игорь Миллер. — Минтранс Новосибирской области на всех объектах проводит свой независимый контроль, помимо заказчика и привлеченного им независимого контроля. В 2021 году после проверок подрядчикам пришлось переделывать работы площадью 16 тысяч квадратных метров, это 2-3 километров протяженности автомобильной дороги. Все недостатки подрядчики устранили за счет собственных средств, — добавил он.

Известно, что в текущем году на этой трассе отремонтировали участок в 2,3 километра. Сумма средств, направленных на работу, составила 25,5 миллионов рублей. В процессе ремонта дорожные рабочие отфрезеровали существующее покрытие, сделали выравнивание верхних слоев покрытия из асфальтобетонной смеси. Кроме того, они обустроили обочины щебеночно-песчаной смесью. Кроме того, они отремонтировали водопропускную трубу, установили дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение и сигнальные столбики. А еще дорожники нанесли дорожную разметку.

В правительстве Новосибирской области напомнили, на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году направили 6,8 миллиардов рублей. 2 миллиарда из них — средства федерального бюджета, а 4,5 миллиардов рублей выделили из регионального бюджета. Сейчас ремонтируют 116 объектов. 100 из них — вводные с протяженностью 315,9 километров. На сегодняшний день, по информации властей, в эксплуатацию ввели уже 49 объектов. На остальных завершить работы планируют к концу октября.

— Сейчас дорожники уложили 2 миллиона 600 тысяч квадратов верхнего слоя покрытия. Это составляет 82% от общего объема, — добавили в правительстве.

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