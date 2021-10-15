В мэрии Новосибирска рассказали, о судьбе военного городка

Скоро у военного городка будет другой вид. Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

Судьба военного городка №17 обсуждалась сегодня 15 октября на выездном совещании со специалистами. Концепция по его восстановлению была разработана еще в 2017 году. Военный городок в будущем будет представлять из себя единое пространство, где будут сохранены исторические и архитектурные особенности объектов.

— Мы с командой: главным архитектором города, представителями министерства культуры, общественниками и экспертами — исследовали городок. Это была наша инициатива. К сожалению, когда его открыли, началась точечная продажа земли. По большому счету, наша задача — остановить точечную застройку и не упустить шанс комплексной реновации пространства, — рассказала Анна Терешкова, заместитель мэра, — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Во время выезда рабочая группа провела исследование территории и обозначила ряд проблем, которые нужно будет решить. Один из основных моментов — отсутствие транспортной доступности.

Пока разработана дорожная карта, подготовительный период займет до 2-х лет. Власти рассматривают разные варианты наполнения территории, но главное — намерены сохранить уникальное культурно-историческое пространство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что появится на месте военного городка в Новосибирске?

Власти намерены дать вторую жизнь историческому микрорайону города. Но мнения о том, что именно должно там появиться, — разные (подробности)