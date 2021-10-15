В Новосибирске суд снова продлил арест Сергею Проничеву и Николаю Сальникову

В Новосибирске суд оставил Проничева и Сальникова под стражей до середины декабря. Фото: соцсети.

Центральный районный суд оставил под стражей экс-кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева и журналиста Николая Сальникова до 16 декабря 2021 года. Об этом сообщается на сайте суда.

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 11.10.2021 продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Проничева на 2 месяца, а всего до 8 месяцев, то есть до 16.12.2021, – говорится в сообщении.

Аналогичное распоряжение поступило и в отношении Николая Сальникова. Экс-журналист тоже останется под стражей до зимы.

Напомним, предпринимателя Проничева и журналиста Сальникова задержали в апреле по подозрению в шантаже и вымогательстве.

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