Школьницу ударили в глаз линейкой. Фото: Аца КОШТЭ

Прокуратура проверяет новосибирскую школу, где девочке проткнули линейкой глаз. Напомним, что ЧП произошло в одной из школ Кировского района. Школьник ударил свою одноклассницу линейкой-треугольником в глаз. Девочке потребовалась операция.

К делу тут же подключились следственный комитет и прокуратура.

— Да, мы сейчас проводит проверку. Сейчас мы проверяем работу органов учреждения профилактики. Они должны были контролировать поведение подростков в школе. Как оказалось, там не был хорошо организован досуг, — рассказал в эфире радио «Комсомольская Правда»-Новосибирск» Роман Гулиев, прокурор Кировского района Новосибирской области.

Сейчас прокуратура подготовила для директора школы обращение, чтобы были устранены все нарушения.

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