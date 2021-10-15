В Новосибирске на выходных потеплеет до +12 градусов

Погода на выходных будет солнечной Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие выходные, 16 и 17 октября, новосибирцев ждет теплая и солнечная погода. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— На выходных ожидается погода без осадков, с восточным и юго-восточным ветром 2-7 метров секунду. Температура в городе ожидается ночью -1 — + 3 градусов, температура днем +8 — +12 градусов, — сообщили синоптики КП-Новосибирск.

По данным «Яндекс.Погоды», новосибирцев также ожидают теплые выходные. В субботу днем температура воздуха составит +10 — +12 градусов, а в воскресенье днем +8 — +10 градусов.

К слову, по прогнозу такая погода продержится недолго, поэтому стоит не упустить возможность и насладиться теплыми осенними деньками.

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