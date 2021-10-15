В Новосибирской области началась цифровая перепись населения

Цифровая перепись придет на смену классической. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

С 15 октября в Новосибирской области наравне со всей страной стартовала Всероссийская перепись населения — впервые принять в ней участие можно самостоятельно в электронном виде на портале Госуслуг.

При этом завершится перепись на портале Госуслуг раньше — 8 ноября. Это нужно для того, чтобы тех, у кого не получилось переписаться самостоятельно, успели обойти переписчики. Основной этап Всероссийской переписи пройдет до 14 ноября.

О том, как в Новосибирской области пройдет масштабное событие, рассказали в ходе пресс-конференции начальник управления анализа и сводного планирования социально-экономического развития министерства экономического развития региона Светлана Мангалова и руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Михаил Ференец.

Жителям области предстоит ответить на анкету из 33 вопросов. Это поможет не только установить количество граждан, но и их пол, возраст, семейный статус.

— На основе полученных в ходе переписи населения данных в ближайшие 10 лет будут приниматься управленческие решения в стране, и в каждом регионе в частности, — подчеркнул Михаил Ференец.

Предварительные итоги переписи населения опубликуют уже в апреле 2022 года. Работа по подготовке региона к Всероссийской переписи населения координировалась специальной комиссией при правительстве Новосибирской области.

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