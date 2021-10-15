Инцидент попал на видео. Фото: скриншот из видео
Новосибирские полицейские прокомментировали стрельбу из-за ссоры на кассе.
— Сотрудниками полиции сейчас проводится проверка. Мы выясняем все обстоятельства произошедшего, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Напомним, что 14 октября двое мужчин поругались в одном из супермаркетов города. Вышли на улицу и начали разбираться. В итоге один из них достал газовый пистолет и выстрелил в своего оппонента. Все это попало на видео. Как сообщают очевидцы, из мужчин никто не пострадал.
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