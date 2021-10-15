Духи, еда и алкоголь: семеро сибиряков задержали в магазинах при попытке кражи

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В 11:16 задержанный бойцами ГБР в магазине на проспекте К. Маркса мужчина рассчитался за полуторалитровую бутылку пива, которую до этого намеревался украсть. Он внёс в кассу 160 рублей и по решению администрации торговой точки был отпущен.

В 12:15 другой мужчина был застигнут за попыткой совершения кражи в магазине, расположенном на ул. Сибиряков-Гвардейцев. Он собирался украсть палку колбасы стоимостью 450 рублей, но положил её обратно на витрину, поняв, что его противоправные действия замечены персоналом. Задерживать его гвардейцы не стали, но на заметку взяли.

А вот подростка, пытавшегося в 12:22 совершить кражу в магазине, находящемся в 1-ом переулке Пархоменко, охранникам задержать пришлось. В первую очередь для его же блага - чтобы у ребенка не возникло ложного чувства безнаказанности за воровство.

Бойцами групп быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ 14 октября также были задержаны: в 18:57 в магазине на ул. Фрунзе мужчина, укравший бутылку водки, в 19:07 мужчина, пытавшийся украсть продукты на сумму 2 000 рублей в супермаркете на ул. Выборная и еще один похититель спиртного в 19:24 в универсаме на ул. Комсомольская. Все задержанные были переданы для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.