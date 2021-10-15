В Новосибирске иномарка сбила 10-летнего мальчика

Ребенок госпитализирован
В пятницу, 15 октября, в Новосибирске у дома 90/1 по улице Пархоменко 57-летний водитель наехал на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе.
— Ребенка с ушибами доставили в больницу, — сообщает пресс-служба ГИБДД.
Сейчас на месте работают полицейские. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 15 октября произошли еще две аварии, в которых пострадали 9-летняя девочка и 16-летний парень. Дети сейчас находятся в больнице. Девочка в тяжелом состоянии в реанимации.
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