В Новосибирске иномарка сбила 10-летнего мальчика

Ребенок госпитализирован

В пятницу, 15 октября, в Новосибирске у дома 90/1 по улице Пархоменко 57-летний водитель наехал на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе.

— Ребенка с ушибами доставили в больницу, — сообщает пресс-служба ГИБДД.

Сейчас на месте работают полицейские. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 15 октября произошли еще две аварии, в которых пострадали 9-летняя девочка и 16-летний парень. Дети сейчас находятся в больнице. Девочка в тяжелом состоянии в реанимации.

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