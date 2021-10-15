В Новосибирской области установлен новый рекорд по заболеваемости ковидом: за сутки выявили 256 случаев

Число заболевших с каждым днем растет. Фото: Олег УКЛАДОВ

15 октября в Новосибирской области был побит рекорд по заболеваемости ковидом за все время: за последние сутки заразились 256 человек. Об этом сообщили в оперштабе.

— Всего в регионе зарегистрировано 66 306 случаев коронавируса (+256 за сутки), в том числе у 5 931 ребенка. 52 206 пациентов полностью выздоровели (+142 за сутки), — сообщили в областном оперштабе.

Умерли 12 пациентов: это были мужчины в возрасте 61, 64, 68, 68 и 75 лет и женщины в возрасте 59, 61, 70, 72, 73, 74 и 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 174 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 578 пациентов, в том числе 59 детей. В отделениях реанимации находятся 273 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 44 пациента.

Напомним, в связи с ухудшающейся обстановкой в регионе ввели дополнительные меры. При входе на крупные мероприятия всем необходимо предъявлять QR-коды.

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