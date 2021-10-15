В Новосибирске рядом с торговым центром загорелась иномарка. Фото: "АСТ-54".
В пятницу, 15 октября, в Калининском районе Новосибирска загорелся автомобиль. Это случилось на парковке у ТЦ. Кадры с места ЧП появились в соцсети.
— На улице Объединения на парковке рядом с торговым комплексом вспыхнуло подкапотное пространство у седана Toyota Avensis. — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
По словам очевидцев, горящую иномарку потушили сотрудники МЧС. Причину возгорания установят дознаватели.
Как уточнили свидетели, в результате ЧП никто не пострадал.
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