В Новосибирске рядом с торговым центром загорелась иномарка. Фото: "АСТ-54".

В пятницу, 15 октября, в Калининском районе Новосибирска загорелся автомобиль. Это случилось на парковке у ТЦ. Кадры с места ЧП появились в соцсети.

— На улице Объединения на парковке рядом с торговым комплексом вспыхнуло подкапотное пространство у седана Toyota Avensis. — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, горящую иномарку потушили сотрудники МЧС. Причину возгорания установят дознаватели.

Как уточнили свидетели, в результате ЧП никто не пострадал.

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