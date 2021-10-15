В Новосибирске 757 обманутых дольщиков получили выплаты за недострои

Сумма компенсации превысила миллиард рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске 757 обманутым дольщикам компенсировали деньги за недостроенное жилье. Общая сумма выплат составила более миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

— Выплаты получили 757 граждан, и теперь они исключены из реестра обманутых дольщиков. В общей сложности размер компенсации составил 1 миллиард 89 миллионов рублей. В скором времени, после прохождения экспертизы и необходимых процедур, начнутся строительные работы и на тех домах, по которым принято решение о достройке, — отметил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Также от отметил, что первым на очереди будут дом № 12 в микрорайоне «Закаменский» и дом по улице Калинина, 20 в городе Обь.

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