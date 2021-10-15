В Новосибирске кроссовер сбил 9-летнюю девочку. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В пятницу, 15 октября, В Калининском районе Новосибирска кроссовер сбил 9-летнюю девочку. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

— Утром, в 9:20 67 водитель машины «Рено Дастер» у дома 12 по улице Солидарности, вне зоны пешеходного перехода, как уверяет водитель, сбил девочку 2012 года рождения, — уточнили в ведомстве.

В результате наезда ребенок получил серьезные травмы — девочку доставили в реанимацию. Сейчас школьница находится в тяжелом состоянии.

На месте аварии работает экипаж ДПС. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

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