В Новосибирске будут судить мужчин, похищающих людей под видом сотрудников ребцентра

В Новосибирске будут судить мужчин, похищающих людей под видом ребцентра. Фото: СК РФ по НСО.

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников преступной группировки, похищающей людей. Они действовали под видом работников реабилитационного центра. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказали в СК РФ по Новосибирской области

— Следствие установило, с июля 2019 по август 2020 года фигуранты по делу в возрасте от 26 до 43 лет, члены организованной группы из 6 человек, под видом сотрудников ребцентра похитили 25 человек. Похищенные страдали зависимостью от наркотиков, психотропных веществ, были игроманами, а также алкоголиками. Для сокрытия преступного замысла злоумышленники создали некоммерческую организацию. В таком центре якобы должны были оказывать поддержку людям, оказавшимся в трудной ситуации, а также защищать таких граждан, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

Известно, людей похищали с применением насилия, а некоторых заманивали в ребцентр. А еще участники преступной группировки вводили в заблуждение родственников похищенных. В центре потерпевших насильно удерживали, а также ограничивали их общение с родственниками. Передвигаться по территории свободно они также не могли — все входы были на замках, ключи от которых были только у организаторов преступной группы. На окнах при этом отсутствовали ручки, а еще их оборудовали металлическими конструкциями. Кроме того, в ребцентре были гири и цепи, которыми связывали похищенных. Саму территорию охраняли собаки.

В СК добавили, оперативное содействие в этом деле оказали и сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области.

В ближайшее время дело в отношении двух фигурантов направят в суд для рассмотрения по существу.

Ранее КП-Новосибирск писала, что до суда дошли дела в отношении еще двух обвиняемых из этой преступной группировки. Те согласились сотрудничать со следствием до суда.

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