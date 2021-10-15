Новосибирская полиция задержала двух сотрудников Минприроды, подозреваемых в поборах

Работники Минприроды обвиняются в поборах с охотников Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области стражи порядка задержали двух работников Минприроды региона. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в Министерстве природы Новосибирской области.

— Пока подробностей никаких не озвучиваем. Можем сказать, что будем сотрудничать со следствием, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Минприроды Новосибирской области.

Как пишут СМИ, двух сотрудников Минприроды подозревают в поборах с охотников. Кроме того, они могут быть причастны к порче пшеничного поля, принадлежащего «Птицефабрике Каргатской».

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