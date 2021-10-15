В Колыванском районе Новосибирской области застрелят опасного медведя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сайте Минприроды Новосибирской области появился приказ об отстреле опасного медведя. Как рассказали в ведомстве корреспонденту КП-Новосибирск, хищник угрожает жителям деревни Пихтовка в Колыванском районе.

— Поступило два заявления на хищника, появляющегося рядом с жилыми домами деревни Пихтовка. Кроме того, его видели вблизи местной электроподстанции. Также люди замечали следы хищника и слышали его грозный рык. Инспектор Министерства выезжал на место для выяснения обстоятельств. После чего был выдан приказ на отстрел медведя. Это необходимо, чтобы избежать несчастных случаев. Медведь взрослый, крупный, — уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.

По данным Минприроды, застрелить хищника нужно до 8 ноября. Произведут отстрел, согласно документу, из охотничьего ружья.

Исполнение приказа контролирует Владимир Черный, и.о. начальника управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий.

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