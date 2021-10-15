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Общество15 октября 2021 6:21

«Ростелеком» в Новосибирске рассказал о перспективных направлениях в IT-сфере

Аспекты информационной безопасности и вопросы подготовки кадров в IT-сфере обсудили в Новосибирске эксперты из разных отраслей на научно-практической конференции
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Конференция прошла на базе Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Представители «Ростелекома» рассказали о важности соблюдения принципов инфобезопасности при работе в центрах обработки данных (ЦОД) и объяснили, почему будущим IT-специалистам необходимо знать методики защиты от кибератак.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Примером правильно выстроенной работы может служить центр обработки данных «Ростелеком-ЦОД» общей мощностью 3 МВт, расположенный в Новосибирске на улице Менделеева. В трех машинных залах дата-центра суммарно могут разместиться 300 стоек. По уровню надежности инфраструктуры ЦОД соответствует уровню Tier III. Элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами. Все это обеспечивает бесперебойную работу дата-центра.

- В Сибири, как в России и в мире, облачные сервисы развиваются стремительно, и у ЦОД становится больше клиентов с каждым годом. При этом сейчас на первом месте у заказчиков стоит даже не цена - главным при выборе дата-центра становится надежность и отказоустойчивость IT-инфраструктуры. Вот почему при работе с облачными технологиями так важно уделять внимание физической защищенности, информационной безопасности и резервированию систем питания и каналов связи. Во всех этих аспектах необходимо разбираться студентам, которые через несколько лет закончат вузы и придут на работу в телекоммуникационные компании, - уточнил Иван Чуряков, директор проектов по облачным сервисам макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

На конференции также рассмотрели вопросы использования технических средств защиты информации и способы выявления киберпреступлений. Отдельное внимание на встрече уделили разработке образовательных программ по направлению «Информационная безопасность» и профессиональной переподготовке преподавателей вузов в этой сфере.