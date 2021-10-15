Сибиряк, задолжавший по алиментам 225 тысяч рублей, лишился «Газели». Фото: УФССП по НСО.

В Кыштовском районе Новосибирской области горе-отец уклонялся от уплаты алиментов. Он задолжал своему сыну 225 тысяч рублей. Вместо погашения задолженности 47-летний сибиряк купил грузовой автомобиль. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской области.

— Судебные приставы, узнав о том, что у должника появилось имущество, арестовали его «ГАЗ 2705». В настоящий момент сотрудники службы готовят пакет документов, необходимый для реализации грузовика, — уточнили в пресс-службе приставов.

Если сибиряк не оплатит долг, его «Газель» продадут. А средства со сделки пойдут на погашения задолженности по алиментам.

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