В СГК назвали причину ночного гула, смутившего новосибирцев

Сибиряки возмутились странным гулом
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ночь на пятницу, 14 октября, в Заельцовском районе Новосибирска раздавался странный протяжный гул. Звук смутил новосибирцев. Информация об этом появилась в СМИ. В СГК корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали причину ночного шума.
— ТЭЦ-3 готовит один из котлов к работе после капитального ремонта. Это шумный технологический процесс, но он не представляет никакой опасности для жителей города.Специалисты проводят стандартные производственные операции, в частности — гидразивную обработку котла, которая сопровождается сбросом пара, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе компании.
В СГК добавили, в будущем они постараются сделать такие технологические процессы менее шумными, чтобы не тревожить горожан.
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