В Новосибирске иномарка сбила 16-летнего подростка

Авария произошла на улице Дуси Ковальчук
В пятницу, 15 октября, в 07:20 на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске 64-летний водитель на автомобиле Skoda Karoq сбил на пешеходном переходе 16-летнего подростка. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
— Юношу госпитализировали в больницу с травмой ключицы, — сообщает пресс-служба ГИБДД.
Сейчас на месте аварии работает экипаж ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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