Андрей Травников пояснил, почему QR-коды не ввели в кафе и ресторанах Новосибирска. Фото: Иван МАКЕЕВ

На пресс-конференции, посвященной QR-кодам и обязательной вакцинации, губернатор Андрей Травников прокомментировал новые меры. В том числе он пояснил, почему QR-коды не нужно предъявлять при посещении заведений общепита — ресторанов и кафе.

По его словам, при составлении списков власти планировали снизить риски для объектов с массовым скоплением людей. Губернатор подчеркнул, что не знает ресторанов и кафе, в которых бы собиралось больше 500 посетителей. Именно по этой причине их не включили в список мест, в которых нужно предъявлять QR-коды.

Ранее стало известно, срок начала действия QR-кодов перенесли в Новосибирской области. Их вводят в регионе с 8 ноября. Вместе с QR-кодом нужно будет предъявлять паспорт. Кроме кода можно предъявить отрицательный действительный ПЦР-тест, справку о вакцинации на бумажном носителе или же справку, что человек перенес ковид не более полугода назад.

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