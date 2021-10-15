Новосибирцы высказались относительно введения QR-кодов

Новосибирцы поделились мнением в соцсетях
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жители Новосибирска восприняли новость о введении QR-кодов по-разному. Кто-то согласился с такой ограничением, а кто-то считает, что такая мера нарушает их права. Под одним из постов в группе «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте» сибиряки высказались относительно новых ограничениях.
— Они явно понимают, что такими мерами вызовут гнев населения, и конкретно фанатов спортивных, а футбольные, хоккейные, фанаты, это не те люди что будут молча как овцы принимать запрет на посещение стадиона без QR-кода, погромы устроят, или нападения на административные здания, — считает Александр.
— Скоро пожизненное клеймо на лбу ставить начнут с самого рождения. Капец!, — возмущается сибирячка.
— Да идите вы со своей вакцинацией, еще чипировать начните, а там и ошейники с поводками оденут, — высказался против некий Антон Павлов.
— Идиотизм крепчает. Никаких послаблений.
— Ага сейчас, бегу вакцинироваться! все прекрасно понимают, что везде уже есть объявления про сертификаты и так далее, кто-то заработает хорошо, — уверяет новосибирец.
— Хорошо, что дали время на подготовку. Плюс можно пока что без кодов куда-то сходить, насладиться, а потом уже переключаться на новые ограничения, — пишет сибиряк.
— Ну наконец-то, хоть не зря прививки делали, — порадовался сибиряк.
— Ну пусть вводят, привитым это точно не страшно! У меня целых три кода, антитела, вакцина и ревакцинация, — рассказала сибирячка.
— Изначально надо было делать вакцину добровольной, а все те, кто отказывается и не хочет — писали бы письменный отказ. Раз так уверены в своем иммунитете, а в случае осложнений — лечение за их счет!
— Можете не верить. Можете считать меня ботом! Но я плотно общаюсь с несколькими людьми, работающими в медицине. Конкретно в ковидниках. Могу огорчить вас- прививочники. Умирают одинаково и не вакцинированные и вакцинированные! Если иммунитет не вывозит человека. Почитайте мировых вирусологов в интернете, — считает новосибирец.
Судя по количеству негативных комментариев, которых все же больше, можно сделать вывод, что новосибирцы продолжают скептически относиться к QR-кодам.
Напомним, 12 октября правительство региона заявило о том, что будут введены обязательные QR-коды для отдельных категорий граждан. Ограничения начнут действовать в регионе с 8 ноября, ранее сообщалось, что с 25 октября, но в постановлении были внесены изменения.
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