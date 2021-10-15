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Происшествия15 октября 2021 15:11

В Новосибирске ревнивца судят за попытку убийства соперника, который был уже мертв

Оказалось, что мужчина умер от отравления алкоголем
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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Спящая жертва уже умирала от отравления алкоголем

Спящая жертва уже умирала от отравления алкоголем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске судят 37-летнего мужчину за попытку убийства собутыльника из ревности. Подробности уголовного дела рассказали в прокуратуре Калининского района.

Трагедия произошла в ночь на 17 декабря 2020 года в комнате общежития на улице Объединения. После застолья подозреваемый приревновал свою подругу к соседу и решил зарезать соперника. Взял кухонный нож и подошел к спящему собутыльнику, несколько раз ударил им мужчину в горло и грудь. Утром соседи вызвали полицию, подозреваемого задержали.

Криминалисты провели экспертизу, которая показала неожиданные результаты:

— Согласно отчету экспертов, на теле погибшего обнаружены резаные раны, которые не повлекли тяжкого вреда здоровью и квалифицировались бы как легкий вред. Смерть потерпевшего наступила от острого отравления алкоголем, в его крови нашли более 4,5 промилле, — сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Ярослав Власов.

Следователи переквалифицировали уголовное дело об убийстве на дело о попытке убийства. Обвиняемым стал неоднократно судимый за кражи житель Алтайского края. В общежитии он проживал с маленькой дочерью, подругой и ее детьми.

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