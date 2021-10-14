В Новосибирске рядом с остановкой автобус столкнулся с иномаркой. Фото: "АСТ-54".
В четверг, 14 октября, в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автобус и легковушка. Очевидцы поделились кадрами с места ДТП в соцсети.
— В Затоне на улице Междуреченской, рядом с остановкой общественного транспорта, столкнулись автобус № 16 и седан Toyota Carina ED, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, иномарка получила серьезные повреждения — у нее оторвало капот. Автобусу в результате удара смяло переднюю часть.
По словам очевидцев, автобус, попавший в ДТП, ходит раз в час. В связи с чем, у горожан, которые его ожидали, возникли проблемы.
В ГИБДД по Новосибирску аварию пока не прокомментировали. Информация уточняется.
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