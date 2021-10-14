AliExpress проведет в Новосибирске конференцию для продавцов

Фото: AliExpress Россия

Команда AliExpress расскажет о специфике рынка онлайн-торговли Новосибирского региона, о том, как выйти на маркетплейс, получить субсидии от платформы, продавать без комиссии, продвигать товары. А местные предприниматели поделятся опытом торговли на платформе.

Число продавцов из Новосибирской области, продающих свой товар на AliExpress, с начала года выросло в два раза - их уже больше 2 тысяч. Регион занимает четвертое место среди всех субъектов РФ, представленных на AliExpress.

Фото: AliExpress Россия

Участие в конференции бесплатное и будет полезно бизнесу любого масштаба, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым, а также руководителям и сотрудникам компаний, развивающих онлайн-продажи. Конференция пройдет в офлайн-формате в отеле Marriott. Также будет организована онлайн-трансляция.

Фото: AliExpress Россия

Спикеры

• Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия

• Серафима Быканова, руководитель регионального проекта AliExpress Россия

• Руслан Нафиев, основатель Wikki-Wikki Store (интернет-магазин развивающих игрушек и подарков)

• Иван Расходчиков, основатель SibRa Store (интернет-магазин натуральной кожи)

• Герман Ваймер, руководитель направления развития платформы для продавцов AliExpress Россия

• Виталий Селезнев, эксперт по логистике AliExpress Россия

• Валерия Никулина, руководитель направления бизнес-поддержки локальных продавцов AliExpress Россия

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