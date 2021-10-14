AliExpress проведет в Новосибирске конференцию для продавцов

Фото: AliExpress Россия
Команда AliExpress расскажет о специфике рынка онлайн-торговли Новосибирского региона, о том, как выйти на маркетплейс, получить субсидии от платформы, продавать без комиссии, продвигать товары. А местные предприниматели поделятся опытом торговли на платформе.
Число продавцов из Новосибирской области, продающих свой товар на AliExpress, с начала года выросло в два раза - их уже больше 2 тысяч. Регион занимает четвертое место среди всех субъектов РФ, представленных на AliExpress.
Фото: AliExpress Россия
Участие в конференции бесплатное и будет полезно бизнесу любого масштаба, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым, а также руководителям и сотрудникам компаний, развивающих онлайн-продажи. Конференция пройдет в офлайн-формате в отеле Marriott. Также будет организована онлайн-трансляция.
Фото: AliExpress Россия
Спикеры
• Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия
• Серафима Быканова, руководитель регионального проекта AliExpress Россия
• Руслан Нафиев, основатель Wikki-Wikki Store (интернет-магазин развивающих игрушек и подарков)
• Иван Расходчиков, основатель SibRa Store (интернет-магазин натуральной кожи)
• Герман Ваймер, руководитель направления развития платформы для продавцов AliExpress Россия
• Виталий Селезнев, эксперт по логистике AliExpress Россия
• Валерия Никулина, руководитель направления бизнес-поддержки локальных продавцов AliExpress Россия
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