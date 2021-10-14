В Новосибирске откроется бесплатный кабинет здоровья

Досуговое мероприятие. Фото: Алина Дубовик

21 октября в 15.00 состоится открытие кабинета здоровья на территории Новосибирского отделения «Российский Красный Крест» по адресу: улица Писарева, 4.

Кабинет здоровья - это пространство для людей старше 55 лет, где можно будет бесплатно заниматься профилактикой как физического, так и психологического здоровья.

В кабинете установлены различные спортивные тренажеры, массажеры, аппарат для кислородного коктейля, создана комфортная зона для досуга, где можно будет пообщаться и поиграть в различные настольные игры.

Профилактические мероприятия в кабинете здоровья. Фото: Алина Дубовик

На открытии будет присутствовать Дарья Мануйленкова, чемпионка мира и России по бодифитнесу. Дарья расскажет о важности занятий спортом в старшем возрасте, а также научит пользоваться тренажерами.

В программе - занятия по самомассажу, небольшая лекция по мобильной грамотности, психологические тесты и театральная импровизация.

День открытия кабинета здоровья завершится уютным чаепитием с тортом, пробой кислородного коктейля и участием в беспроигрышной лотерее.

«Красный крест» приглашает всех желающих на открытие в рамках проекта «Активное долголетие».

При поддержке Фонда Президентских Грантов.