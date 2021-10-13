Странный желтый луч появился в небе над Новосибирском: очевидцы показали невероятные фото

Как вы думаете, что это? Фото: Павел ЯКИМОВ

Новосибирцев восхитил желтый луч посреди неба. Сибиряки даже засняли его на видео и выложили в социальные сети.

— В небе над Первомайкой, что-то появилось. Видно было с улицы Первомайской, — пишет автор ролика в группе «Подслушано Первомайка».

На кадрах видно, как желтый свет плавно расходится по небу. Один из его концов плавно, но уверено направляется вверх. Он будто хочет проделать в небе дырку.

В комментариях люди стали высказывать свои варианты откуда исходит свет:

— Это инопланетяне.

— Да это же теплицы.

— Кто-то прожектор вверх поднял просто. Вот и все.

Желтый луч поразил новосибирцев. Фото: Анна ДВОРЯДКИНА

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