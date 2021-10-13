В новосибирском Роспотребнадзоре рассказали о возможности отказаться от обязательной вакцинации от ковида

Роспотребнадзоре отметил, что массовая вакцинация продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре Новосибирской области рассказали о возможном отказе от вакцинации от ковида. В ведомстве перечислили причины, опираясь на закон. Текст постановления появился на сайте регионального Роспотребнадзора.

— В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона N 157-ФЗ граждане имеют право отказаться от прививок, но следует знать, что отказ от прививок по эпидемическим показаниям дает право работодателю на временное отстранение от работ не привитого сотрудника на весь период эпидемического неблагополучия, — сообщает ведомство.

Также известно, те работники, у которых есть противопоказания к вакцинации, не имеют права быть уволенными работодателем. В таком случае необходимо предоставить документ от врача. Кроме того, ведомство ответило, что массовая вакцинация против Covid-19 для всего населения будет продолжаться.

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