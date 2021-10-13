Новосибирцам ответили, когда вернут тепло после коммунальной аварии на Кропоткина

Из-за коммунальной аварии поднялось много пара. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Многие жители Новосибирска остаются без тепла после крупной коммунальной аварии 12 октября. Во второй половине дня рядом с домом Кропоткина, 261 из-под земли хлынула горячая вода. Вскоре коммунальщики остановили поток, а в СГК прокомментировали КП-Новосибирск:

- Днем 12 октября возник дефект на магистральном трубопроводе по улице Кропоткина, произошел выход воды на поверхность. В настоящее время поврежденный трубопровод отключен.

Кроме этого коммунальщики сообщили, что отключили тепло и горячую воду в 41 доме. Они пообещали найти дефект и устранить его.

Теперь известно время, когда батареи в домах жителей должны снова нагреться.

- Подача тепла – до 16 часов, - ответили КП-Новосибирск по телефону дежурно-диспетчерской службы Новосибирска.

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