В Роспотребнадзоре назвали возраст заболевших ковидом в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Роспотребнадзоре Новосибирской области рассказали, кто чаще всего заражается коронавирусом в регионе. Речь идет о населении трудоспособного возраста — от 18 до 60 лет. Постановление с такой информацией появилось на сайте ведомства. Оно подписано руководителем Управления Роспотребнадзора по региону Александром Щербатовым.

По данным ведомства, больше всего заболевших среди рабочего населения — 40,4%. Ковидом чаще всего заболевают те, кто пользуется общественным транспортом и посещает общественные места.

При этом самый высокий уровень заболеваемости в области наблюдается среди сибиряков старше 65 лет. В настоящий момент таких пациентов свыше 3,3 тысяч на 100 тысяч населения. Это свидетельствует о том, что этот показатель на 47,4% превышает заболеваемость всего населения.

В постановлении также говорится, что чаще всего заражаются ковидом работники сферы услуг — свыше 20 тысяч случае инфицирования на 100 тысяч населения. На втором месте — работники банков и офисов — 10 тысяч случаев. На третьем месте расположились сотрудники сферы ЖКХ — среди них сейчас выявлено 3,8 тысяч случаев заражения.

Ранее сообщалось из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Новосибирской области вводят QR-коды и обязательную вакцинацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.