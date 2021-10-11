Под Новосибирском полиция задержала мужчину, убившего лося

Мужчина убил лося, а мясо хотел использовать личных целях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области в Колыванском районе полиция задержала местного жителя, который убил лося и утопил ружье в реке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО.

— 7 октября в период с 19:00 до 20:00, 46-летний мужчина с незарегистрированного гладкоствольного оружия 12 калибра, совершил забой одной особи лося, после чего данное оружие утопил в реке, — рассказало ведомство.

Правоохранители нашли шкуру убитого животного на следующее утро. Свою вину злоумышленник признал. Из его дома полицейские изъяли мясо лося, а также еще одно оружие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.