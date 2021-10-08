Прокуратура проверит школу под Новосибирском, где детей кормили запеканкой с плесенью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурор Колыванского района проверит школу, где детей якобы кормили некачественной едой. По информации соцсетей, ученикам школы № 1 поселка Колывань давали запеканку с плесенью. А еще родители школьников пожаловались на крыс, бегающих по столовой.

— Прокуратура проверит, как в школе соблюдают требования закона об образовании и санитарно-эпидемиологические нормы и правила, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В случае, если нарушения подтвердятся, в ведомстве примут меры реагирования.

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