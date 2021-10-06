В Новосибирске в столкновении двух кроссоверов пострадала женщина. Фото: "АСТ-54".
Жесткое ДТП произошло в Железнодорожном районе Новосибирска. Там поздно вечером, 5 октября, на улице Владимировской столкнулись два кроссовера. Информация об аварии появилась в соцсети.
— Toyota Harrier и KIA Sportage. Столкнулись у дома № 26. Очевидцы сообщили, женщина за рулем «Тойоты» двигалась со стороны Мясокомбината на запрещающий сигнал светофора, а водитель KIA — на зеленый по перпендикулярной улице, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
В результате столкновения пострадала водитель «Тойоты» — ее, по словам очевидцев, с места ДТП увезла Скорая помощь.
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
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