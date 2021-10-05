В Новосибирске началось устройство основания ледового корта на тренировочной арене ЛДС. Фото: zsnso.

В Новосибирске строители, занимающиеся возведением ЛДС, монтируют технологическую плиту — она будет отвечать за терморегуляцию будущего ледового поля. Как заявил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, в первую очередь там оборудуют ледовый корт 60 на 30 метров, а после аналогичную технологию применят для создания большой арены таких же габаритов. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Устройство основания ледового корта — первостепенный этап в создании ледового корта. Система конструкции будет обеспечивать намораживание льда, а также поддерживать необходимые температуры. Так, она предусматривает одновременное действие 34 литров хладагента. В правительстве отметили, что при устройстве системы используют российское оборудование, которое полностью отвечает стандартам качества и безопасности.

Как сообщил Иван Шмидт, в настоящий момент темпы строительства ЛДС набирают обороты. Сейчас на возведении объекта задействованы свыше 500 человек. В планах властей увеличить число рабочих до 700 человек. На объекте одновременно монтируют металлоконструкции, покрывая их огнезащитой, устраивают профлист на кровле основной арены, заливают гребенки и лестницы монолитом. Там также ведется монтаж металлических конструкций фасада основной арены. Кроме того, в ЛДС обустраивают полы, и дорабатываю отопительные, вентиляционные системы, а еще систему водоснабжения.

По словам генерального подрядчика строительства, директора по строительству ООО «ЭлинАльфа» Дениса Синюка, работы активно ведутся по всем фронтам. Так, совместно с региональным Минстроем в ЛДС запускают временное теплоснабжение, а еще обустраивают инженерные сети.

При этом власти Новосибирской области контролируют возведение Ледовой арены, а также подготовительные мероприятия к ожидаемому молодежному чемпионату мира. Он начнется в 2023 году.

Гендиректор АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023» Владимир Тукмачев напомнил, в регионе создали специальный штаб, контролирующий подготовку к МЧМ-2023. В него вошли представители местной власти. В задачи штаба входит рассмотрение вопросов строительства ЛДС, модернизация транспорта, а также организационные моменты, касающиеся подготовки к предстоящему чемпионату мира

Ранее КП-Новосибирск писала, что строящийся в Новосибирске ЛДС готов уже на 50% . В строительстве объекта задействовали также заключенных. Осужденные отвечают за уборку территорий, земляные работы, а также участвуют в подготовительных работах под устройство полов в ЛДС.

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