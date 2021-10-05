В Новосибирске «Тойота» сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

Ребенка увезла Скорая помощь. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Во вторник, 5 октября, в Октябрьском районе Новосибирска иномарка сбила ребенка. ДТП произошло на улице Тополевая. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

— Водитель 1951 года рождения за рулем «Тойоты» двигался по улице Тополевая и у дома 19 сбил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, — уточнили в ведомстве.

В результате наезда пострадала 11-летняя школьница. Ее с места происшествия увезла Скорая помощь. Какие именно травмы получила девочка, уточняется.

Сейчас на месте аварии работает экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

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